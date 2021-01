Göztepe gülmeyi unuttu

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon'a konuk olan Göztepe kritik maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 12. dakikada Berkan'ın soldan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Halil çok kötü vurdu. 19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, Obinna'nın ters kafa vuruşunda kaleci İrfan tehlikeyi önledi. 26. dakikada Baker'in ortasında, Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı. 28. dakikada Djaniny'in içeriye çıkardığı topa Abdulkadir Ömür dokundu. Direkten dönen meşin yuvarlığı ise Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0.



IRTINA 2. YARIDA DİREĞE TAKILDI

50'de ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı. 63'te Nwakaeme'nin şutunda İrfan topu çeldi. 71'de Nwobodo kaleci Uğurcan'ı geçemedi. 74'te Ekuban'ın karşı karşıya şutunda kaleci İrfan Can ayaklarıyla tehlikeyi önledi. 90+1'de Soner'in ortasında ceza alanı içinde Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çelerek mutlak golü önledi. Göztepe, Trabzon önünde 1-0'lık yenilgiyle İzmir'e döndü.



AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta oynanan Karagümrük maçından tek değişiklikle Göztepe karşısına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi. Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı. rük Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.



PALUT'TAN ROTASYON

Göztepe, Trabzonspor deplasmanında Karagümrük maçından farklı olarak iki değişikle sahaya çıktı. Sarıkırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra izolasyon ve tedavi sürecini tamamlayan kaleci İrfan Can, iki hafta sonra eldivenleri Megyeri'den devraldı. G.Saray ve Karagümrük maçlarında kalede yer almayan İrfan Can dün on birde sahaya çıktı. İrfan'ın yanı sıra Mossoro'yu yedek kulübesine çeken Palut, iki haftalık aranın ardından Ideye'yi ileri uçta değerlendirdi. Genç teknik adam Palut, Karagümrük maçında forvet olarak görevlendirdiği Napoleoni'yi orta sahanın ortasına çekerken, golcü Cherif yine Karagümrük maçında olduğu gibi sol kanatta görevlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Alpaslan Öztürk dün de formasını giyemedi. Göztepe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, dün eski takımına karşı forma giyemedi. Çin Ligi'ne transferi söz konusu olan ve Galatasaray maçından bu yana iki maçta teknik direktör İlhan Palut tarafından izinli olduğu forma giyemeyen Sambacı dün Trabzon'da da kadroda yer almadı.