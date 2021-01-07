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Haberler Göztepe Kerim Alıcı, Göztepe'ye döndü

, 'ye döndü

ekiplerinden 'nin sezon başında . Lig temsilcisi 'a kiraladığı 'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Kerim Alıcı, Göztepe'ye döndü
AA

07.01.2021, 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 16:04

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.

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