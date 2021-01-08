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Haberler Göztepe Alıcı geri döndü

Alıcı geri döndü

DIŞ transferde ilk imzayı Beykan Şimşek'e attıran Göztepe'de yönetim, sezon başında 'dan transfer edip forma giymeden . Lig ekibi 'a kiralık gönderdiği Kerim Alıcı'yı geri çağırdı.

Alıcı geri döndü

8.1.2021

Dün Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun Bolu'dan ayrılarak sarı-kırmızılı ekibe katıldığı belirtildi. Başarılı sağ bek oyuncusu 1. Lig'de Beypiliç Boluspor formasıyla lig ve kupada toplam 16 maça çıktı. Altınordu altyapısından çıkan genç savunmacı kırmızı-lacivertli ekipte 91 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda defansta forma giymesine rağmen 3 gol atıp, 12 golün de asistini yapmıştı.

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