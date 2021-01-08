Alıcı geri döndü

Dün Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun Bolu'dan ayrılarak sarı-kırmızılı ekibe katıldığı belirtildi. Başarılı sağ bek oyuncusu 1. Lig'de Beypiliç Boluspor formasıyla lig ve kupada toplam 16 maça çıktı. Altınordu altyapısından çıkan genç savunmacı kırmızı-lacivertli ekipte 91 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda defansta forma giymesine rağmen 3 gol atıp, 12 golün de asistini yapmıştı.