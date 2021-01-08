SÜPER Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe'nin yarın 16.00'da evinde oynayacağı Antalya maçını Mert Güzenge yönetecek. Haftanın diğer hakemleri şöyle: YARIN: 13.30 Sivas-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu, 16.00 Kayseri-Malatya: Erkan Özdamar, 19.00 G.Saray-G.Birliği: Halis Özkahya, 10 OCAK PAZAR; 13.30 Karagümrük-Konya: Serkan Tokat, 16.00 A.Gücü-Başakşehir: T.Kaan Numanoğlu, 16.00 Ç.Rize-Y. Denizli: Volkan Bayarslan, 19.00 A.Hatay-Beşiktaş: Ali Palabıyık, 11 OCAK PAZARTESİ: 16.00 Erzurum-F.Bahçe: Mete Kalkavan, 19.00 A.Alanya- K.Paşa: Abdulkadir Bitigen.
Antalya maçına Mert Güzenge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.