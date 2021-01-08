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Haberler Göztepe Antalya maçına Mert Güzenge

Antalya maçına

Antalya maçına Mert Güzenge

8.1.2021

SÜPER Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe'nin yarın 16.00'da evinde oynayacağı Antalya maçını Mert Güzenge yönetecek. Haftanın diğer hakemleri şöyle: YARIN: 13.30 Sivas-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu, 16.00 Kayseri-Malatya: Erkan Özdamar, 19.00 G.Saray-G.Birliği: Halis Özkahya, 10 OCAK PAZAR; 13.30 Karagümrük-Konya: Serkan Tokat, 16.00 A.Gücü-Başakşehir: T.Kaan Numanoğlu, 16.00 Ç.Rize-Y. Denizli: Volkan Bayarslan, 19.00 A.Hatay-Beşiktaş: Ali Palabıyık, 11 OCAK PAZARTESİ: 16.00 Erzurum-F.Bahçe: Mete Kalkavan, 19.00 A.Alanya- K.Paşa: Abdulkadir Bitigen.

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