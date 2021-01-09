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Göztepe - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarında bulunan iki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

09.01.2021, 16:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021, 16:02