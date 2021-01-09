Göztepe Uğur’un peşinde

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Göztepe, savunma transferi için yerli bir isme kanca attı. Sarı-kırmızılı yönetim bir süre önce Süper Lig ekibi Konyaspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek bonservisini alan stoper Uğur Demirok'la ilgilenmeye başladı. Brezilyalı Titi ile yolları ayırmayı planlayan İzmir ekibi, 32 yaşındaki yıldız ismi kadroya monte ederek savunmadaki sıkıntıları gidermeyi hedefliyor.

SEPİL DEVREYE GİRDİ

2018-2019 sezonundan bu yana Konyaspor forması giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Demirok ile Göztepe'nin yanı sıra Ankaragücü, Kasımpaşa ve Erzurumspor da ilgileniyor. Başkent ekibinin Göz- Göz'ün önündeki en ciddi rakip olduğu öğrenilirken, transferle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil'in Uğur'u İzmir'e getirebilmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. İzmir'in konumu ve taraftar profili Göztepe'yi transferde bir adım öne çıkarırken bonservis engelinin de olmaması artı olarak kabul ediliyor.



SÜPER Lig ekibi Konyaspor'da ilk yarıda kupa da dahil olmak üzere 10 resmi maça çıkan Uğur Demirok, savunmada forma giymesine rağmen fileleri 5 kez havalandırdı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde attığı 4 golü de penaltıdan bulurken, forma giydiği tek kupa maçında da gol atma başarısını gösterdi. Uğur, kariyerinde 299 resmi maça çıkarken 24 gol kaydetti, 5 kırmızı kart gördü.



G.SARAY PATENTLİ

Galatasaray altyapısında yetişen 32 yaşındaki stoper Uğur, kariyerinde G.Antep, İstanbulspor, Beylerbeyi, Kartal, Akhisar Bld, Trabzon, Osmanlıspor formalarını da terletti. Uğur, iki kez de A Milli Takım'da görev yaptı. Deneyimli savunmacı G.Saray ile Süper Lig, Akhisar ile de 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

BURAK HAKERLER