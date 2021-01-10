Göz-Göz yine kahretti

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamayan Göztepe, evinde Antalyaspor'a da yenilerek kötü gidişatını sürdürdü: 0-1. Karşılaşmaya Göztepe oldukça tutuk başladı. Maçın 17. dakikasında hızlı gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın pasında Orgill sağ çaprazda topla buluştu. Orgill'in sert şutunda Göztepe defansı tehlikeyi önledi. 25'te atılan uzun topu iyi kontrol eden Murat Paluli şutunu çekti, kaleci Boffin topu ayaklarıyla kornere çeldi. 31'de Soner ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Boffin topu çeldi. 45+1'de Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta karambolde topa Ndiaye dokundu, Antalyaspor defansı kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çiziden uzaklaştırdı.

GÜNEY EKİBİ 77. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

57'DE sol çaprazda Halil topla buluştu. Halil'in yerden şutunda top savunmadan döndü. 77. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada hızla atağa kalkan konuk takımda Fredy'nin pasında Doğukan bomboş durumda şutunu çekti, topu filelerle buluşturdu: 0-1. 86'da soldan Burekovic ortaladı, Tripic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Göztepe sahayı boynu bükük terketti.



IDEYE YİNE SUSKUNDU

Göztepe'nin büyük umutlarla sezon başında Yunan ekibi Aris'ten renklerine bağladığı Brown Ideye, dünkü maça da on birde başladı. Ndiaye'yi sol kanada çeken teknik direktör İlhan Palut, Ideye'yi yine gol umudu olarak ileri uçta oynattı. Ancak Trabzon maçında olduğu gibi Nijeryalı oyuncu Antalya maçında da etkisiz kaldı. Ligdeki ilk ve tek golünü G.Antep FK'ya atan 32 yaşındaki futbolcu 14 haftadır fileleri havalan-havalandıramadı.





İLHAN PALUT'TAN DEFANSA HAMLE

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor ile dün İzmir'de karşılaştıkları maçın on birinde savunmada tek değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı teknik adam Atınç'ı yedek kulübesine çekerken yerine on birde Titi'ye görev verdi. Cezalı Nwobodo'nun yerine orta alanda Kubilay oynadı. Göztepe'de sakatlığı sonrası bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Alpaslan Öztürk de dün riske süredilmeyerek maç kadrosuna dahil edilmedi.