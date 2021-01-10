Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
DHAGöztepe – Fraport-Tav Antalyaspor: 0-1
Göztepe’den Palut açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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