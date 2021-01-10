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’den Palut açıklaması

’de ’nda Fraport-Tav Antalyaspor’a 1-0 yenilen ’de teknik direktör dönemi resmen sona erdi.

Göztepe’den Palut açıklaması

10.01.2021, 15:52

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Göztepe – Fraport-Tav Antalyaspor: 0-1

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