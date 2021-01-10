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Haberler Göztepe Palut veda etti

Palut veda etti

Altı haftada 1 puan toplayan ’de , Antalyaspor karşılaşması sonrası istifa etti. Yeni teknik direktör adayları arasında , , , , Aykut Kocaman ve Cenk Laleci gibi teknik direktörlerin ismi geçti.

Palut veda etti

10.1.2021

Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü günler yaşayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'in istifa ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların dün evinde oynadığı ve 1-0 kaybettikleri Antalyaspor'u maçının ardından genç teknik adamın karşılaşma sonu oyuncularla vedalaştı iddia edildi. Kötü gidişin ardından Palut'un resmi istifasını bu gün yönetime sunacağı öğrenildi.

Bugün İlhan Palut ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile yönetimin bir araya geleceği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yol ayrılığıyla ilgili bugün resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Göztepe'de Palut'un istifasının ardından yeni teknik direktör adayları arasında Samet Aybaba, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz, Aykut Kocaman ve Cenk Laleci gibi teknik direktörlerin ismi geçti.

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