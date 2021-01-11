Göz-Göz’de aday çok

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'de teknik arıza yaşandı. Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olarak üst üste 6 maçtır kazanamayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, istifasını dün yönetime sundu. Yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul ederek "Kan değişikliğini" uygun buldu. Göz-Göz'de Palut dönemi resmen sona ererken yönetim, devam eden ara transfer dönemi ve lig maçlarını da düşünerek yeni bir teknik direktör için hemen kolları sıvadı.

FAVORİ ÜNAL KARAMAN

Bakan Mehmet Sepil'in gündeme getirdiği ilk ismin Ünal Karaman olduğu öğrenildi. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi. Yönetimin Ünal Karaman'ın yanı sıra Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman isimlerini de yedekte bekletiyor.



TRABZON'U ÇALIŞTIRDI

ÜNAL Karaman, teknik direktör kariyeri boyunca Konyaspor, Ankaragücü, Adana Demir, Ş.Urfa ve Karabükspor'da görev yaparken futbolcu olarak formasını terlettiği Trabzonspor'da sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük ve son olarak da teknik direktörlük yaptı.



UZUN SÜREDİR BOŞTA

2017- 2019 yılları arasında Trabzonspor'da 69 maça çıkan Ünal Karaman, 1.74'lük bir puan ortalaması tutturdu. Trabzonspor macerasının ardından 9 maç Rize'yi çalıştıran Karaman, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana takım çalıştırmıyor.



4 SEZONDA 5 HOCA GİTTİ

SÜPER Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe, bu süreçte tam 5 teknik adam öğüttü. Sarı-kırmızılılar ilk yılında 2017-2018 sezonunda takımı Tamer Tuna'ya emanet ederken yönetim, takımın sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen genç teknik adam ile anlaşamamış yollar ayrılmıştı. 2018-2019 sezonuna ise Bayram Bektaş ile başlayan sarı-kırmızılılar, Kemal Özdeş ile yola devam ederken ikinci yarıda yeniden Tamer Tuna'ya takımı emanet etmişti. Geçen sezon Kasım ayına kadar Tamer Tuna görevini sürdürürken son olarak 1. Lig ekibi Hatayspor'u çalıştıran ve Süper Lig'de hiç deneyimi olmayan genç teknik adam İlhan Palut takımın başına geçmişti.

BURAK HAKERLER