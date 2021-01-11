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Göztepe'de gündem

Alınan kötü sonuçların ardından ile yolları ayıran Göztepe'de teknik direktör arayışları sürüyor. İzmir ekibinin gündeminde bulunuyor. Yönetimin bir diğer alternatifi ise .

Göztepe'de gündem Ünal Karaman

11.01.2021, 13:06

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta yalnızca 1 puan alan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrılırken hoca arayışları da başladı. Alınan son bilgiye göre Başkan Mehmet Sepil, Ünal Karaman'la görüşerek ilk teması sağladı ve tecrübeli hocayı takımın başında görmek istediğini ifade etti.

Karaman'ın dışında gündeme gelen bir diğer isim de Aykut Kocaman. Teknik direktör konusunu bir an önce çözerek yola devam etmek isteyen İzmir ekibi, bu 2 isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.

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