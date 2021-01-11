Taraftarlar ayağa kalktı

SÜPER Lig'de evinde Antalyaspor'a da tek golle yenilen Göztepe'de işler karıştı. Son 6 lig maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek düşme hattına doğru gerileyen sarı-kırmızılılarda taraftarlar da ayağa kalktı. Taraftarlar kötü gidişatın faturasını transfer politikası nedeniyle yönetime kesti. Futbolseverler Antalyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya üzerinden kadronun yetersiz ve kalitesiz olduğundan, başkan Mehmet Sepil'in genç ve tecrübesiz teknik direktör seçimlerinden dem vurdu. Göztepeliler, 'Kaliteli transfer istiyoruz' şeklinde kampanya başlatarak başkan Mehmet Sepil'e seslendi. Mutlaka 4 ya da 5 takviye yapılması gerektiğini ifade eden futbolseverler aksi durumda takımın zor günler geçireceğini savundu.



GEÇEN SENE DE BIRAKMIŞTI

GÖZTEPE ile 2019-2020'de 24 lig maçına çıkan İlhan Palut, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Göz- Göz geçen sezon Palut yönetiminde Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamladı. İlhan Palut geçen sezon 30. haftada Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından görevini bırakmış ama başkan Mehmet Sepil, Palut'un istifasını kabul etmemişti.