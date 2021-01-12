Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün tedavisinin sürdürğü açıklanırken, deneyimli futbolcunun Konya'da oynamasının zor olduğu ifade edildi.
Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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