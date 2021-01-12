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Haberler Göztepe Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı

'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı

ekibi 'nin ara transfer döneminde Belçika'nın takımından kadrosuna dahil ettiği ilk idmanına çıktı.

Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı

12.01.2021, 16:40

Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün tedavisinin sürdürğü açıklanırken, deneyimli futbolcunun Konya'da oynamasının zor olduğu ifade edildi.

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