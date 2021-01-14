Göz-Göz hareketli

Göztepe'de, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrılırken yönetim teknik adam krizini çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok adayı gündeme alan yönetim, sürpriz hamle yapıp Gürcü hoca Şota Arveladze'ye teklif yaptı.



ÜNAL KARAMAN'LA TEMAS

Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştiren yönetim, diğer adaylarla da temasını sürdürüyor. Daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Trabzon'u çalıştıran Şota'nın yönetimden altı aylık 500 bin Euro talep ettiği ve yönetimin bu rakamı aşağıya çekmek istediği öğrenildi. Ayrıca sarı-kırmızılılar, listede ilk sırada yer alan Ünal Karaman ile 1-2 gün içinde bir görüşme daha gerçekleştirerek iknaya çalışacak. Yönetimin adayları arasında son olarak geçen sezon A.Gücü'nü çalıştıran 62 yaşındaki Mustafa Reşik Akçay da eklendi. İngiltere Ligi'nden de önemli isimleri gündemde tuttuğu belirtilen yönetim, Alman teknik adam Christoph Daum, Mehmet Altıparmak, İbrahim Üzülmez, Tolunay Kafkas, Aykut Kocaman ve Bayram Bektaş gibi isimlerle de yakın temas halinde.



YENİ TRANSFER ZULJ İDMANDA

GÖZTEPE'NİN ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj ilk idmanına çıktı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği bildirildi. 30 ülkeden 51 yabancı oyuncuya şans veren Göz-Göz'de Zulj, sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı futbolcusu unvanını aldı.