Göz-Göz’ün eli yandı

Süper Lig'de son haftalarda hayal kırıklığı yaşatan Göztepe'de yönetim, teknik direktör sorununu çözmek için yoğun bir çaba harcıyor. İlhan Palut'un istifasının kabul edilmesinin ardından arayışlarını yurt içi ve yurt dışında titizlikle sürdüren yönetim, Gürcü teknk adam Şota Arveladze ile masaya oturdu. Ancak sarı-kırmızılıyönetimden 6 aylık dönem için 500 bin Euro isteyen, ayrıca takımın sezonu ilk 8 içinde bitirmesi halinde bonus olarak 200 bin Euro daha talep eden 47 yaşındaki teknik adamla görüşmeler tıkandı.

BÜLENT KORKMAZ'LA GÖRÜŞÜLDÜ

Yönetim yüksek maliyeti nedeniyle Şota ile görüşmeleri kapatırken yeniden Ünal Karaman ismi üzerin yoğunlaştı. Son olarak Ç.Rizespor'u çalıştıran Karaman ile Başkan Mehmet Sepil'in zoom aracılığıyla 1-2 gün içinde bir görüşme daha yapması bekleniyor. Karaman ile maddi pürüzleri gidermeye çalışacak olan Sepil, hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde Bülent Korkmaz da yer alıyor. Gaziantep FK'nın da görüştüğü Korkmaz'la parasal pürüzlerin olduğu temasların devam ettiği gelen haberler arasında.



BİR FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, bir kez daha korona virüs şoku yaşandı. Sarı-kırmı-zılılarda, 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleşti-rilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcu-da pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Testi pozi-tif oyuncu tedavi altına alınırken, daha önce futbolculardan kaleci İrfan Can Eğribayat, Ndiaye ve İdeye'nin testleri pozitif çıkmıştı.