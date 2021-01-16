Göz-Göz Konya’da galibiyet kovalıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Karşılamayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde geçen hafta Antalyaspor'a evinde yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut istifa ederken, sarı-kırmızılılar bugün Konya karşısına teknik direktörsüz çıkacak. Altyapı antrenörünün bugün takımı sahaya çıkarması beklenirken sarıkırmızılılarda zorlu maç öncesi iki eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra korona testi pozitif çıkan bir oyuncu da kadroda yok.



KADRODA DEĞİŞİM

Teknik direktörsüz Konyaspor karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte bugün kadroda değişim bekleniyor. İzmir temsilcisinde, Antalyaspor maçındaki on birde değişiklik yapılacak. Son iki maçtır kanatta görev yapan Cherif Ndiaye'nin Konya karşısında bu kez ileri uçta görev yapması bekleniyor. Bekleneni veremeyen Brown Ideye'nin ise yedek kulübesine çekilmesi planlanıyor. Savunmada Titi'nin yerine Atınç'ın forma giymesi planlanırken kanatta Ndiaye'nin yerine Tripic, orta alanda da Kubilay'ın yerine cezası sona eren Obinna görev yapacak.



1999 MAÇTA 779 GALİBİYET

2002-2003'TE Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig'e döndü. Profesyonel liglerde 62. sezonunu geçiren Göz-Göz, liglerde Play- Off karşılaşmaları hariç 1999 maça çıktı, 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı, 2 bin 533 gol attı, kalesinde 2 bin 313 gol gördü. İzmir temsilcisi, 62 sezonun 29'unda Süper Lig'de, 25'inde 1. Lig'de, 5'inde 2. Lig'de ve 3'ünde de 3. Lig'de mücadele etti.