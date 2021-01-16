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Haberler Göztepe Konyaspor - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Konyaspor - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

'in 19. haftasında Göztepe, Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan zorlu mücadelede hakem düdük çalıyor. Karşılamayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getiriyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

16.01.2021, 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 13:34

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugünkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına çıktı. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER!

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
SAAT: 13:30
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 1

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