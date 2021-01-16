Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugünkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray Birniçan, Anicic, Abdulkerim Bardakcı, Ömer Ali Şahiner, Skubic, Bytyqi, İsmail Guven, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Ndiaye, Ideye

2002-2003'TE Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig'e döndü. Profesyonel liglerde 62. sezonunu geçiren Göz-Göz, liglerde Play- Off karşılaşmaları hariç 1999 maça çıktı, 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı, 2 bin 533 gol attı, kalesinde 2 bin 313 gol gördü. İzmir temsilcisi, 62 sezonun 29'unda Süper Lig'de, 25'inde 1. Lig'de, 5'inde 2. Lig'de ve 3'ünde de 3. Lig'de mücadele etti.