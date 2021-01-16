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Haberler Göztepe Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 'in 19. haftasında Göztepe, bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadelede hakem düdük çalacak. Karşılamayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde geçen hafta 'a evinde yenilen Göztepe'de teknik direktör istifa ederken, sarı-kırmızılılar bugün Konya karşısına teknik direktörsüz çıkacak. Altyapı antrenörünün bugün takımı sahaya çıkarması beklenirken sarıkırmızılılarda zorlu maç öncesi iki eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra korona testi pozitif çıkan bir oyuncu da kadroda yok.

Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16.01.2021, 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 09:29

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugünkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray Birniçan, Anicic, Abdulkerim Bardakcı, Ömer Ali Şahiner, Skubic, Bytyqi, İsmail Guven, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Ndiaye, Ideye

1999 MAÇTA 779 GALİBİYET
2002-2003'TE Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig'e döndü. Profesyonel liglerde 62. sezonunu geçiren Göz-Göz, liglerde Play- Off karşılaşmaları hariç 1999 maça çıktı, 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı, 2 bin 533 gol attı, kalesinde 2 bin 313 gol gördü. İzmir temsilcisi, 62 sezonun 29'unda Süper Lig'de, 25'inde 1. Lig'de, 5'inde 2. Lig'de ve 3'ünde de 3. Lig'de mücadele etti.

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