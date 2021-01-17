Göztepe hayata döndü

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla korkulu rüya görmeye başlayan Göztepe, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek derin bir nefes aldı: 2-3. 17. dakikada Berkan'ın soldan kullandığı serbest atışta kale önünde boş kalan Marko kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 26. dakikada Cikalleshi'nin şutunda kaleci İrfan Can'dan seken top üst direkten kornere çıktı. 30. dakikada geriden atılan uzun topta Tripic topu kafayla indirdi. Ndiaye'nin pasında Zulj müthiş bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

33'TE TEHLİKE YAŞANDI

33'te Shengelia'nın ortasında boş pozisyonda Jevtovic kafasında kaleci İrfan Can'ın da müdahale ettiği top yan direğe çarptı. İrfan Can kendisine çarpıp kaleye yönelen topa sahip oldu. İkinci yarıda da goller art arda geldi. 53. dakikada Shengelia'nın soldan kullandığı korner atışında Cikalleshi kale önünde kafayla fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indirdi: 1-2. 58'de Göztepe kontratağında Halil sağ kanattan topla hızla ilerledi. Ceza alanına çevirdiği topu boş pozisyondaki Zulj ağlara yolladı: 1-3. 62'de Hadziahmetovic yaklaşık 20 metreden şık bir vuruşla fark yeniden 1'e düşürdü: 2-3. Maçı Göztepe 3-2 kazanarak İzmir'e moralli döndü.

KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Konyaspor deplasmanına teknik direktörsüz giden Göztepe'de Antalyaspor maçından farklı olarak kadroda 3 değişiklik yapıldı. Sarıkırmızılı ekipte, savunma dörtlüsü bozulmazken orta alanda Kubilay'ın yerine cezası sona eren Obinna, Napoleoni'nin yerine de yeni transfer edilen Peter Julj forma giyerken ileri uçta da değişikliğe gidildi. Brown Ideye yedek kulübesine çekilirken, son iki haftada sol kanat olarak forma giyen Ndiaye ileri uca çekildi. Ideye'nin yerine on birde görev alan Tripic kanatta forma giydi.





HASRET SONA ERDİ

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla irtifa kaybeden Göztepe, Konyaspor galibiyeti ile zinciri kırdı. Ligde en son erteleme maçında Alanyaspor'u yenerek 5. sıraya kadar yükselen ve son 6 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, uzun süre sonra kazanarak 3 puanla tanıştı. Son 6 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlik alan Göz-Göz, bu süreçte sadece 1 puan toplarken dünkü 3 puanla kara bulutları biraz olsun dağıtmayı başardı. Göztepe son 6 maçta Rize, Hatay, G.Saray, Trabzon ve Antalya'ya yenilmiş, Karagümrük ile berabere kalmıştı.



ZULJ'DAN GOLLÜ SİFTAH

Göztepe'nin hafta içinde Belçika'nın Anderlecht ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Peter Zulj, dün Konyaspor maçında ilk on birde sahaya çıkarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirdi. 28 yaşındaki Avusturyalı futbolcu etkili oyununu 30 ve 58. dakikalarda attığı iki golle süslerken, Göztepe'deki ilk maçında fileleri havalandırma mutluluğunu yaşadı.



YA KARAMAN YA KORKMAZ

Konya'dan 3 puanla dönen Göztepe, teknik direktör sorununu çözmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, önceki gün el sıkıştığı Bülent Korkmaz'da pürüzler çıkarken yönetim Ünal Karaman ile de yeni bir görüşme planlıyor. Korkmaz ile de temaslarını sürdüren yönetimin Karaman'la yapacağı görüşmenin ardından hafta ortasına kadar iki teknik adamdan birini takımın başına geçirmesi bekleniyor. Tolunay Kafkas da alternatif olarak yedekte bekletiliyor.