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Haberler Göztepe Sıra geldi G.Birliği’ne

Sıra geldi G.Birliği’ne

Sıra geldi G.Birliği’ne

18.1.2021

KONYASPOR'U deplasmanda 3-2 yenerek 6 haftalık 3 puan hasretine son veren Göztepe, yarın İzmir'de oynayacağı Gençlerbirliği maçına gözünü çevirdi. Göz- Göz, düşme potasının hemen üzerinde yer alan Başkent ekibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesi sakatlığı devam eden Alpaslan ve korona virüs testi pozitif çıkan bir oyuncu forma giyemeyecek.

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