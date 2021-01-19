Arda Özçimen nikah tazeledi

GÖZTEPE yönetimi iç transferde genç file bekçisi Arda Özçimen ile nikah tazeledi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu ile masaya oturan Göz-Göz, genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Arda, 2018 yılında profesyonelliğe adım atmıştı. Arda, altyapı liglerinde 147 maçta forma giydi.