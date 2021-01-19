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Haberler Göztepe Arda Özçimen nikah tazeledi

Özçimen nikah tazeledi

Arda Özçimen nikah tazeledi

19.1.2021

GÖZTEPE yönetimi iç transferde genç file bekçisi Arda Özçimen ile nikah tazeledi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu ile masaya oturan Göz-Göz, genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Arda, 2018 yılında profesyonelliğe adım atmıştı. Arda, altyapı liglerinde 147 maçta forma giydi.

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