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’de teknik telaş

Sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün görüşme yaptığı ’dan yanıt beklerken, B planı olan ’la da belirli bir aşamaya kaldı.

Göztepe’de teknik telaş

19.1.2021

Süper Lig'de Göztepe yönetimi Antalyaspor maçı sonrası istifa eden teknik direktör İlhan Palut'un boşluğunu hafta içinde dolduracak. Yönetim, Ünal Karaman ismini yeniden ilk sıraya yerleştirdi. Kurmaylar önceki gün son kez bir araya geldiği başarılı teknik adamla takım planlaması ve bütçe konusunda görüşme gerçekleştirdi. Karaman'ın en geç yarına kadar kararını bildirmesi beklenirken yönetim diğer teknik direktör adayı Bülent Korkmaz ile de görüşmeleri belirli bir noktaya getirdi. Karaman'ın yanıtını bekleyen Göztepeli kurmaylar olumsuz bir dönüş alması halinde 52 yaşındaki Korkmaz'ı takımın başına getirecek.

'GÖZTEPE BÜYÜK BİR CAMİA'
Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçiren Karaman son olarak Rizespor'da çalışırken, Bülent Korkmaz ise eylül ayında görev yaptığı Konyaspor'dan ayrılmıştı. Başarılı teknik direktör Korkmaz, Göztepe ile görüşme yaptığı haberlerini doğruladı. Korkmaz, "Göztepe taraftar profili ve kulüp yapısı olarak çok büyük bir camia. Başkan Mehmet Sepil, kulübe çok güzel bir tesis ve stat kazandırmış. Hayırlısı ne ise o olsun" açıklaması yaptı.

BURAK HAKERLER

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