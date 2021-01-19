Haydi Göz-Göz

Süper Lig'in 20. haftasında hafta içi mesaisinde Göztepe, bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Karşılaşmayı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 6 haftalık 3 puan hasretini Konyaspor'u deplasmanda yenerek dindiren Göztepe, düşme potasının hemen üzerinde yer alan Başkent ekibini de yenerek seri yakalamak istiyor. Göztepe'yi maça yine takım menajeri İlhan Şahin çıkaracak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı süren Alpaslan Öztürk ve korona virüs testi pozitif çıkan bir futbolcu bugünkü maçta forma giyemeyecek.



35. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Gençlerbirliği ile 35. kez karşılaşacak Göztepe, bugüne kadar 34 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 39 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 42 gol gördü. Göz-Göz, İzmir'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı 17 karşılaşmada ise 20 gol atıp, kalesinde 18 gole engel olamadı. Göz-Göz, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. sırada bulunuyor.