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Haberler Göztepe Ünal Karaman, Göztepe’yi tribünden takip etti

, ’yi tribünden takip etti

Son dakika... ’nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör , sarı-kırmızılıların ile oynadığı müsabakayı locadan takip etti.

Ünal Karaman, Göztepe’yi tribünden takip etti
İHA

19.01.2021, 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021, 17:14

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, bir süredir teknik direktörlük görevi için görüşme halinde oldukları Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

Sözleşme imzalanması için ufak detayların kaldığı Karaman, Göztepe'nin Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını takip etmek için Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi. 54 yaşındaki teknik adam Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ile birlikte maçı tribünden takip etti.

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