Göz-Göz bayramı

SÜPER Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni de farklı yenerek 2'de 2 yaptı: 4-0. 9. 13'te Polomat'nın pasında İlker'in ceza sahasından şutu kalenin yanından az farkla auta gitti. 25'te Berkan Emir'in soldan ortasında Zulj, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Nordfeldt golü engelledi. 45. dakikada Halil Akbunar'ın sol taraftan yaptığı ortaya kayarak vuran Ndiaye, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 45+2'de ceza yayı üzerinde rakibinden topu kapan Halil Akbunar, kaleciyi geçerek golünü attı: 3-0.

MAÇTA SON SÖZÜ HALİL AKBUNAR SÖYLEDİ

53'TE hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanatta hareketlenen Ndiaye topu altıpasa doğru çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Tripic, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. 57'de sol kanattan ceza sahasına sokulan Halil'in ceza sahasına çıkarttığı topa Ndiaye dokunamadı. Ters kanada açılan topu Tripic içeriye bir kez daha çevirdi. Bu kez de Zulj bu topa yetişemedi. 71'de Kubilay'ın derinlemesine attığı pasla buluşan Halil Akbunar, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 4-0. 89'da Soner çalımlarla ceza sahası yayına sokulup yerden vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan'ın üzerine gitti. Müsabaka 4-0 sona erdi.



KADRO DEĞİŞMEDİ

GÖZTEPE teknik direktörsüz ligde ikinci maçına çıkarken G.Birliği karşısında Konyaspor maçını kazanan kadro bozulmadı. Sarı-kırmızılılarda, takımın başında ikinci kez menajer İlhan Şahin çıkarken, Tripic yine sağ kanatta görev alırken, Konya maçında olduğu gibi yine Ndiaye ileri uçta forma giydi. Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta kadroda yer almayan stoper Alpaslan Öztürk dün ilk kez kadroda yer alarak yedek soyundu. Son iki maçta kadroda yer almayan Atınç Nukan ise dün yine yedek kulübesinde oyuna başladı.



ZULJ'DEN ŞOVA DEVAM

Göztepe'nin geçen hafta içinde Anderlecht'ten kiralık olarak renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Peter Zulj dün de ağları boş geçmedi. Sarıkırmızılı ekiple çıktığı ilk maçta Konyaspor ağlarını 2 kez sarsan Zulj dün de takımın ilk golüne imza atarak gol sayısını iki maçta 3'e çıkardı. Zulj performansıyla dün büyük alkış toplarken kalitesini konuşturdu. Ndiaye de dün fileleri havalandırarak gol sayısını ligde 5, toplamda da 7'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan sonra G.Birliği'ni de yenerek alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir zafere imza attı.