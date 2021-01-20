Karaman dönemi

Göztepe, aradığı teknik direktörü buldu. İlhan Palut'un istifası sonrası yaklaşık 20 gündür arayışta olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'da karar kıldı. Birçok ismi göz önünde bulunduran Göz-Göz'ün teklifini ilettiği Karaman, sarı-kırmızılı ekibe olumlu dönüş yaptı. Başkanvekili Talat Papatya, dün 54 yaşındaki Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Papatya, "Ünal hocayla anlaşma sağladık. Ufak detayların çözülmesinin ardından 1 ya da 2 gün içinde iş artık resmileşecek. Bütün transfer detaylarını da kendisiyle konuşacağız. Ortak akılla transfer konusunu da halledeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla, limitler el verdiği sürece takviyeleri yapacağız" dedi. Göztepe'nin son olarak geçen yıl Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Ünal Karaman ile 1.5 yıllık mukavele yapması bekleniyor.



Uzun süredir İzmir'de ikamet eden Ünal Karaman, daha önce Trabzonspor ve Rize'nin dışında Adana Demir, Ş.Urfa ve Karabükspor'da da görev yapmıştı. Özellikle Trabzon'da gösterdiği performansla dikkat çeken Karaman, 69 resmi karşılaşmada 1.74'lük maç başı puan ortalaması tutturmuştu.