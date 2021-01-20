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Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe'de Karaman'dan 2,5 yıllık imza

Son dakika: 'de Karaman'dan 2,5 yıllık imza

Son dakika haberi... ekiplerinden , teknik direktör ’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika: Göztepe'de Karaman'dan 2,5 yıllık imza
AA

20.01.2021, 15:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 15:11

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

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