Göztepe, Diabate'yi kiraladı

Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiralık olarak transfer etti. Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den gelen ve sadece 7 resmi maça çıkan Diabate, sezon sonuna kadar İzmir ekibine kiralık olarak geldi.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Göztepe, sosyal medya hesabından Fousseni Diabate'ye hoş geldin paylaşımı yaptı.

#Transfer: 1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.https://t.co/soaEioHmxw#Göztepe pic.twitter.com/8g12NJud2P — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021

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