  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Diabate'yi kiraladı

, Diabate'yi kiraladı

Son dakika... , Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Göztepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1995 doğumlu kanat oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır." dedi.

Göztepe, Diabate'yi kiraladı

21.01.2021, 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 10:03

Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiralık olarak transfer etti. Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den gelen ve sadece 7 resmi maça çıkan Diabate, sezon sonuna kadar İzmir ekibine kiralık olarak geldi.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Göztepe, sosyal medya hesabından Fousseni Diabate'ye hoş geldin paylaşımı yaptı.

Göztepe’de yeni dönem

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Diabate'yi kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.