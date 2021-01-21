Göztepe’de yeni dönem

Göztepe, Süper Lig'de yepyeni bir döneme girdi. Yönetim önceki gün el sıkıştığı tecrübeli teknik adam Ünal Karaman ile resmi adımları attı. Karaman ile dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Göz Göz, transfer için de düğmeye bastı. Karaman'ın talebi doğrultusunda Trabzonspor'dan sağ kanat Fousseni Diabate için kiralık anlaşmasına varan yönetim, yine hücum gücüne katkı sağlamak için FC Botosani forması giyen sol kanat oyuncusu Hamidou Keyta'nın transferini de büyük ölçüde bitirdi. Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göztepe yönetimi, aradığı alternatif ismi de Antalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Eren Albayrak'ı gündemine aldı. Kırmızı-beyazlı ekiple kontratı sezon sonuna kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu imzaya yakın.



Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.