Peter Zulj fırtına gibi

Ayağının tozuyla geldiği İzmir'de takımla sadece 3 gün antrenmana çıktıktan sonra on birde başladığı Konya maçında 2 gol birden atan Zulj, G.Birliği ağlarını da boş geçmedi. Avusturyalı futbolcu Başkent ekibi karşısında çok iyi bir performans sergilerken takımının ilk golünü de kaydederek forma giydiği iki maçta gol sayısını 3'e çıkardı.