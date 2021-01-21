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Haberler Göztepe Peter Zulj fırtına gibi

fırtına gibi

'nin geçen hafta içinde Belçika temsilcisi 'ten kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu , kısa zamanda gösterdiği performansla gönüllerde taht kurdu.

Peter Zulj fırtına gibi

21.1.2021

Ayağının tozuyla geldiği İzmir'de takımla sadece 3 gün antrenmana çıktıktan sonra on birde başladığı Konya maçında 2 gol birden atan Zulj, G.Birliği ağlarını da boş geçmedi. Avusturyalı futbolcu Başkent ekibi karşısında çok iyi bir performans sergilerken takımının ilk golünü de kaydederek forma giydiği iki maçta gol sayısını 3'e çıkardı.

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