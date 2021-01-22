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Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı

Son dakika... Göztepe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.