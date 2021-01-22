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'de Mossoro takımdan ayrıldı

Son dakika... , Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı
AA

22.01.2021, 14:48

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İzmir temsilcisinde forma giydiği 2 sezonda 39 lig ve 6 kupa maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, 3 gol kaydetti.

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