  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Akbunar’a Süper kanca

Akbunar’a Süper kanca

Akbunar’a Süper kanca

23.1.2021

Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar Süper Lig ekiplerini peşine taktı. Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren kanat oyuncusu, F.Bahçe ve Trabzonspor'un radarına girdi. Halil ile F.Bahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği öğrenilirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Halil'e yakın markaj uygulattığı öğrenildi. İki kulübün de Halil için sarı-kırmızılı ekibe resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Halil bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol atarken, 6 golün de asistini yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akbunar’a Süper kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.