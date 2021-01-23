Akbunar’a Süper kanca

Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar Süper Lig ekiplerini peşine taktı. Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren kanat oyuncusu, F.Bahçe ve Trabzonspor'un radarına girdi. Halil ile F.Bahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği öğrenilirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Halil'e yakın markaj uygulattığı öğrenildi. İki kulübün de Halil için sarı-kırmızılı ekibe resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Halil bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol atarken, 6 golün de asistini yaptı.