Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe güçlü rakibi önünde kör talihini kırmak istiyor. Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana İstanbul'da 5 farklı rakiple 18 deplasman maçına çıkan Göz-Göz, bu maçların birini kazanabildi. Tek galibiyete karşın 15 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göz-Göz, bu kez Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Son 4 yılda Göztepe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı hiç yenemezken, tek zaferini 2018-2019'da Başakşehir'i yenerek elde etmişti.



ESKİŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI

SIRBİSTAN Ligi'nde Napredak Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika burada 3 sezon forma giydikten sonra Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunda Eskişehir'de başladı. TFF 1. Lig ekibinde vitrine çıkan Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da beklenen performansını sergileyemedi. Kariyerinde 91 resmi maça çıkan 24 yaşındaki hücum oyuncusu fileleri 22 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son 2 haftada peş peşe aldığı galibiyetler ile orta sıralarda kendisine yer bulan Göztepe, hafta içinde sahasında Gençlerbirliği engelini 4-0 ile geçerek büyük bir rahat erişti.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanırken İzmir'de ise Göztepe rakibi karşısında 2-1 kazanmasını bilmişti.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ali Şansalan

Tarih: 24 Ocak 2021 Pazar

Saat: 19.00

Yayın: Bein Sports 1

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

İlk yarının son haftasında Vodofane Park'ta oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup eden Göztepe, 25 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Son 8 maçında yenilmeyen ve bu müsabakalarda 7 galibiyet ile 1 beraberlik alan Beşiktaş, 41 puanla zirvede bulunuyor.

Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, yarın ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.