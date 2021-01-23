Diabate’nin maaşının yarısı Trabzon’dan

Göztepe'nin önceki gün Trabzonspor'dan kiralık olarak renklerine kattığı Fousseni Diabate'nin Göztepe'den alacağı rakam belli oldu. 25 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcunun iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği 500 bin Euro olan sezon sonuna kadar maaşının yarısını Trabzonspor, diğer yarısını da Göztepe karşılayacak. Göz-Göz yıl sonuna kadar futbolcuya 250 bin Euro ödeme yapacak. Sarı-kırmızılıların futbolcunun transferi için Karadeniz ekibine herhangi bir ödeme yapmadığı da bildirilirken, Trabzonspor'da bu sezon çok fazla süre alamayan sağ kanat oyuncusunun Göztepe'de sergileyeceği performans merak konusu oldu. Diabate, bu sezon 7 maçta görev aldı.