Fobi bitecek mi?

Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe güçlü rakibi önünde kör talihini kırmak istiyor. Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana İstanbul'da 5 farklı rakiple 18 deplasman maçına çıkan Göz-Göz, bu maçların birini kazanabildi. Tek galibiyete karşın 15 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göz-Göz, bu kez Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Son 4 yılda Göztepe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı hiç yenemezken, tek zaferini 2018-2019'da Başakşehir'i yenerek elde etmişti.
ESKİŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI
SIRBİSTAN Ligi'nde Napredak Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika burada 3 sezon forma giydikten sonra Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunda Eskişehir'de başladı. TFF 1. Lig ekibinde vitrine çıkan Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da beklenen performansını sergileyemedi. Kariyerinde 91 resmi maça çıkan 24 yaşındaki hücum oyuncusu fileleri 22 kez havalandırdı.
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