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Haberler Göztepe Fobi bitecek mi?

Fobi bitecek mi?

Fobi bitecek mi?

23.1.2021

Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe güçlü rakibi önünde kör talihini kırmak istiyor. Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana İstanbul'da 5 farklı rakiple 18 deplasman maçına çıkan Göz-Göz, bu maçların birini kazanabildi. Tek galibiyete karşın 15 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göz-Göz, bu kez Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Son 4 yılda Göztepe, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı hiç yenemezken, tek zaferini 2018-2019'da Başakşehir'i yenerek elde etmişti.

ESKİŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI
SIRBİSTAN Ligi'nde Napredak Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika burada 3 sezon forma giydikten sonra Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunda Eskişehir'de başladı. TFF 1. Lig ekibinde vitrine çıkan Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da beklenen performansını sergileyemedi. Kariyerinde 91 resmi maça çıkan 24 yaşındaki hücum oyuncusu fileleri 22 kez havalandırdı.

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