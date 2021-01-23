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Haberler Göztepe Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı

, Anderson Esiti'yi kiraladı

Son dakika haberi..., PAOK'tan 26 yaşındaki ön libero Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı
İHA

23.01.2021, 21:48

Devre arası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı ön libero oyuncusu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Esiti'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altından başarılar diledi.

Anderson Esiti, kariyerinde Portekiz ekibi Leixoes, Estroil, Gent ve PAOK takımlarında forma giydi.

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