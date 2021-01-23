Göztepe, Anderson Esiti'yi kiraladı

Devre arası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı ön libero oyuncusu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Esiti'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altından başarılar diledi.



Anderson Esiti, kariyerinde Portekiz ekibi Leixoes, Estroil, Gent ve PAOK takımlarında forma giydi.