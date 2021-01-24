Beşiktaş - Göztepe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Göztepe mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
Yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
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