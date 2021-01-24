  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Beşiktaş - Göztepe CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

, 'in 21. haftasında Vodafona Stadı'nda 'yi ağırlıyor. Siyah beyazlılar, alacağı galibiyetle liderlik koltuğunda oturmaya devam etmek istiyor. Göztepe de Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar çıkartmak derdinde. İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş - Göztepe CANLI ANLATIM

24.01.2021, 18:13

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Göztepe mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Göztepe CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.