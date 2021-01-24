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Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek. Her iki takımın tarafları maç saati yaklaştıkça maçın kanalını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

24.01.2021, 15:16