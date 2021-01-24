Göz-Göz, Kartal avında

Süper Lig'de son iki maçında Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerek çıkışa geçen Göztepe, bugün zorlu virajda lider Beşiktaş'a konuk oluyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. İzmir ekibi, son iki maçını da rahat kazanarak 25 puanla 10. sıraya yükselirken, 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş ise 41 puanla zirveyi elinde tutuyor. Her iki ekipte de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de mücadele ettiği 4 sezondur İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda 18 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Göz-Göz, bu süreçte Beşiktaş'a üç maçta da yenildi.

KÖTÜ TALİHİNİ YENECEK

Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini 2001-2002 sezonunda 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını kırarak seri yakalamak istiyor.

KARAMAN İLE İLK KEZ

Teknik direktör İlhan Palut'un istifasının ardından hafta içinde Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik patron Ünal Karaman, Beşiktaş maçıyla ilk kez bir resmi maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak. Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve Trabzonspor'da da uzun süre teknik adam olarak görev yapan Ünal Karaman, aynı zamanda bugün kariyeri nde 100. Süper Lig maçına çıkarak 'dalya' diyecek.



YENİ TRANSFER DİABATE KADRODA

Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe'de hafta içinde Trabzonspor'dan kiralanan Fousseni Diabate'nin lisansı çıkarıldı. Sarı-kırmızı kafileye dahil edilerek İstanbul'a götürülen Mali asıllı Fransız kanat oyuncusunun kadroya dahil edileceği öğrenildi. Göztepe ile 3 gün antrenmanlara çıkabilen 25 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş'a karşı yedek soyundurması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin son G.Birliği maçını locadan izleyen tecrübeli teknik adamın ilk on birde değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Diabate, maçın gidişatına göre sonradan oyuna girerek hücuma katkı koyacak. Malili oyuncu Trabzonspor'da 6 maçta forma giymişti.