Göz - Göz'den bombardıman

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, dış transferde hız kesmiyor. Ara transfer döneminde son olarak kadrosuna Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi takviye eden sarıkırmızılılar, PAOK'tan Anderson Esiti transferinde de mutlu sona ulaştı. CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat ön libero Kristijan Bistrovic'i Kasımpaşa'ya kaptıran Göz-Göz, bir süredir peşinde olduğu Nijeryalı Esiti'nin transferini bitirdi. Yunan Ligi'nde PAOK forması giyen 26 yaşındaki ön libero dün sabah İzmir'e gelirken, özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti.

PORTEKİZ'DE YETİŞTİ

Yeni teknik direktör Ünal Karaman'ın da Esiti için yönetime baskı yaptığı öğrenilirken futbolcunun kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılacağı öğrenildi. Futbolcunun transferi için Yunan ekibiyle de el sıkışan yönetimin, bugün resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Portekiz'de Leixoes ekibinde yetişip Estoril Praia forması da giyen Esiti, Belçika'da Gent ekibinde de top koşturdu. 2019'da PAOK'a transfer olan ve 2023'e kadar kontratı bulunan Esiti'nin Göztepe ile yapılan sözleşmesinde opsiyon olup olmayacağı belli değil.

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