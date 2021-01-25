Göz-Göz direnemedi

Süper Lig'de Konya ve Gençlerbirliği'ni yenerek 2'de 2 yapan Göztepe, deplasmanda öne geçtiği maçta lider Beşiktaş'a mağlup oldu: 2-1. 15'te Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın zor şartta yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 19'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın, ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Josef De Souza kafayla topu indirdi. İrfan Can Eğribayat'tan seken topu önünde bulan Cyle Larin yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Şansalan tarafından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 33'te Ghezzal'ın ortasını Aboubakar göğsüyle indirdi. Aboubakar'ın şutunda top filelere gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı. 39'da sol kanattan Zulj'un rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Ersin oyun alanına çeldi. Dönen topta Tripic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

45+2'de Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden İrfan Can topu yumrukladı. Yay üzerinde topun sahibi olan Mensah'ın şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti. 48'de Göztepe defansının arkasına atılan topla buluşan Adem Ljajic açısını Murat Paluli'ye rağmen düzeltip yerden sert bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 52'de Ndiaye'nin pasıyla buluşan Halil şutunu çekti, kaleci Ersin güçlükle topu çeldi. 59'da savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ndiaye, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ersin'i geçemedi. 77'de Gökhan sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Aboubakar uçan kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 90+3'te sağ kanattan Berkan ortasını açtı, Mihojevic'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kaybederek İzmir'e puansız döndü.



ŞANSALAN DURDURDU

Beşiktaş maçında çok kötü bir yönetim sergileyen hakem Ali Şansalan, adeta Göztepe'yi durduran isim oldu. İlk yarıda Beşiktaşlı Mensah'ın, Titi'ye sert müdahalesini görmezlikten gelen Şansalan kart gerektiren pozisyonları es geçti. Yine ikinci yarıda iki ayrı pozisyonda Beşiktaş kalecisi Ersin ve N'Sakala'nın da ceza alanı içinde Halil Akbunar'a yaptığı faullerde iki penaltıyı da es geçerek Göztepe cephesinden büyük tepki aldı.



İZMİR EKİBİ SERİYİ BOZDU

Teknik direktör Ünal Karaman ile ilk maçına çıkan Göztepe, Beşiktaş'a yenilerek iki maçlık galibiyet serisini bozdu. Sarı-kırmızılılar, son iki maçta Konyaspor ve G.Birliği'ni yenerek çıkışa geçerken Beşiktaş karşısında alınan yenilgiyle frene bastı. Karaman da ilk maçına 3 puanla başlama şansını kaçırırken Beşiktaş ise ligdeki yenilmezliğini 9 maça çıkardı. Beşiktaş bu süreçte 8 galibiyet alarak zirvedeki yerini korudu.