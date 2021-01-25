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Haberler Göztepe Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan "VAR" tepkisi

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan "VAR" tepkisi

ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun." dedi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan VAR tepkisi

25.01.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021, 15:30

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yapılan yorumların herkes tarafından izlendiğini kaydetti.
Maç içinde bazı hakem kararlarının anlaşılamaz olduğunu kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Aynı film, aynı senaryo devam edip, karşılık buluyor, bir yerde bunun önüne geçmek lazım. Hafta boyunca hakem üzerinden yapılan spekülasyonların ardından böyle bir hakem gördük. Kaybedilen 3 puan önemli değil, telafi edilir. Futbolcularımızın, teknik ekibimizin emeklerinin karşılığını alamamaları bizi yaralıyor."



Papatya, İzmir'de çalışmış bazı yorumcuların da amigo gibi yorum yaptığını belirterek, "Onları da kınıyorum. Yüzde 99'un penaltı dediği pozisyona penaltı diyemeyen arkadaşlara selam olsun." dedi.



Beşiktaş kalecisinin Halil Akbunar'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu, Halil'in ve Titi'nin ayağına basılmasına rağmen kart bile verilmediğini kaydeden Papatya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iyi niyetle bakıyoruz. 'VAR' niye var, 'VAR' niye konuşmuyor. Körler, sağırlar birbirlerini ağırlar, bazı şeylerin değişmesi lazım. Maçları yabancı hakemlerin yönetmesi konusunda görüşler oluyordu. Ben de 'VAR odası Türkiye'deki futbol ikliminden etkilenmeyen yabancı hakemlerden kurulsun, gerekirse yurt dışında olsun.' diyorum. VAR'dan en çok canı yananlardan biriyiz. Ghezzal kafa atıyor, bizim oyuncular sarı kart görüyor. Obinna'nın ayağına basılıyor, hakem görmüyor. VAR hakemleri etkinlik olarak mı izliyor maçları, televizyonda izlediği gibi mi maçı takip ediyor."

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