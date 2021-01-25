Karaman ‘istikrar’ dedi

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifası sonrası yönetimin hafta içinde 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Ünal Karaman dün sarıkırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı. Son olarak Çaykur Rize'yi çalıştıran Karaman, Süper Lig'de 100. kez teknik patron olarak sahada yer alırken, on birde değişiklik yapmadı. Karaman, son iki haftada Konyaspor ve G.Birliği'ni yenerek çıkışa geçen aynı kadroyla Beşiktaş karşısına çıktı. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Göztepe'de iyileşen Alpaslan Öztürk, dün de yedek soyunurken, savunmanın ortasında Titi-Marko ikilisi görev yaptı. Sol kanatta tercihini Tripic'ten yana kullanan deneyimli teknik adam Ünal Karaman, ileri uçta Ideye'yi yine yedek kulübesine çekip Cherif Ndieye'yi gol ümidi olarak sahaya sürdü.



DIABATE YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin ara dönemde kadrosuna kattığı Peter Zulj dün on birde forma giyerken, kiralık oynadığı Bolu'dan dönen Kerim, Ankaraspor'dan gelen Beykan ve Trabzon'dan kiralanan Diabate yedek soyundu. Son transfer Anderson Esiti'nin ise lisansı yetişmedi.