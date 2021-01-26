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Haberler Göztepe Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı

'de , eski takımı 'a kiralandı

Son dakika hahberine göre 'deki ekibi 'nin sezon başında 'dan kadrosuna dahil ettiği , yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı
AA

26.01.2021, 10:34

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda resmi görüşmeler ve işlemleri tamamlanan Burak Süleyman'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.

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