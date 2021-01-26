Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda resmi görüşmeler ve işlemleri tamamlanan Burak Süleyman'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.
Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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