VAR yabancı hakemlerden kurulsun

Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Göztepe'de maçın hakemi Ali Şansalan'a ve VAR odasına büyük tepki var. Şansalan'ın mücadelede Halil Akbunar'ın pozisyonunda penaltı düdüğü çalması ve Kara Kartal'a iki kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini savunan başkanvekili Talat Papatya, VAR odası ile ilgili de flaş bir çıkış yaptı.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Taraftarın hayalleri, futbolcular ve teknik ekibinin de emeklerinin yok sayıldığını vurgulayan Papatya, "Aynı film, aynı senaryo devam ediyor. Yazıktır, günahtır. Ellerini vicdanlarına koysunlar. O kadar çok pozisyon var ki hangisinden başlamalı. Halil'in penaltı pozisyonu var, VAR neden var? VAR neden hakemle konuşmuyor. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Bu sistem değişmeli. VAR odası gerekirse yabancı hakemlerden kurulsun. Burada futbol ikliminden etkilenmeyen insanlar VAR'da görev alsın" dedi. Papatya, şöyle devam etti: "Beşiktaşlı futbolcu kafa atıyor ama nedense bizim oyuncularımıza kart çıkıyor. Titi'nin ayağına basılıyor, Gökhan, resmen Obinna'nın üzerine çıkıyor. Halil'in ayağına basıldığını pozisyon da mevcut. VAR hakemleri ise bu pozisyonları seyrediyor. VAR'dan en çok canı yanan takım biziz. Emeğe, sahada dökülen alın terine ve Göztepelilerin heyecanlarına yapılanları içime sindiremiyorum."



KIRMIZI ÇIKMADI

Vodafone Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş'lı Mensah'ın, Brezilyalı Titi'nin ayak bileğine bastığı kırmızı kartlık pozisyonu es geçen Şansalan, yine ilk devrenin son dakikalarında Zulj ve Ghezzal'ın pozisyonunda kartlarını yine Göztepeliler aleyhine kullandı.



PENALTI VERİLMEDİ

Tripic'in kornerinde Beşiktaş kalecisi Ersin'in arka direkte yaptığı sert müdahaleyi görmezden gelen Şansalan, Beşiktaş lehine faul kararı vererek Göztepe'nin penaltısını es geçti. Yine Gökhan'ın Obinna'nın ayak bileğine bastığı ve Halil'in topuğuna basılan pozisyonu da es geçen Şansalan, kırmızı kartlık pozisyonlara faul bile çalmadı.