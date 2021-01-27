En centilmen takım Göztepe

SÜPER Lig'de ilk yarının bitimiyle Göztepe ile İttifak Holding Konyasporlu oyuncular, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk devresinde takımlarını hiç eksik bırakmazken İzmir ekibi gördüğü 42 sarı kartla en centilmen takım oldu. Futbolcuları yedişer kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor ise ligin en hırçın takımları olarak dikkat çekti.