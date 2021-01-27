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Haberler Göztepe Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

ekiplerinden 'nin kalecilerinden Göktuğ Bakırbaş'ın 'la anlaştığı bildirildi.

Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu
AA

27.01.2021, 15:15

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.

Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

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