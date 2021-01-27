Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.

Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.



2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.