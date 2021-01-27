Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.
Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.
2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.
Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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