Serdar atağı

Süper Lig'de ilk yarıyı 20 maçta 25 puanla 11. sırada bitiren Göztepe'de yönetim golcü harekatına başladı. Süper Lig'de son maçında lider Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta birçok fırsattan yararlanamayan Göz- Göz'de teknik direktör Ünal Karaman yönetimden golcü istedi. Hücuma güç katmak isteyen Karaman'ın gurbetçi golcü Serdar Dursun'un peşinde olduğu öğrenildi.

BUNDESLİGA 2'DE OYNUYOR

Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncunun ismini yönetime veren 54 yaşındaki teknik adam transferin olumlu bir şekilde sonlandırılmasını bekliyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu için maliyet araştırmasına giren Göz- Göz yönetimi, kulübün şartlarına uyması halinde futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Dursun'un menajeriyle temasa geçen kurmaylar nabız yoklarken, golcü futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle de bonservisi uygun bir bedelle çözmeyi hedefliyor. Daha önce ara transfer dönemi için F.Bahçe ve Trabzon'a önerilen Serdar'ın Göztepe forması giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Bu arada Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.



ALMANYA'DA YETİŞTİ

Göztepe'nin transfer gündemine aldığı Almanya doğumlu Serdar Dursun, futbola burada Concordia ve Hannoer 96 altyapısında başladı. Türkiye'de Eskişehir, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları da giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2016'da Alman ekibi Greuther Fürth, 2018'de de şu an forma giydiği Darmstadt ekibine transfer oldu.

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