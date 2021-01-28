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Haberler Göztepe Göztepe’de rota Bazoer

’de rota Bazoer

Göztepe’de rota Bazoer

28.1.2021

GÖZTEPE'DE yönetim golcü transferinde Almanya'da Darmstadt ekibinde forma giyen Serdar Dursun'a yönelirken, savunma takviyesi için de düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın Vitesse ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Genç savunma oyuncusu için Hollanda ekibiyle temasa geçen yönetim, Bazoer'i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Ajax altyapısından yetişen futbolcu Wolfsburg'a transfer oldu. Porto ve Utrecht'te de kiralık oynadıktan sonra 2019'da Vitesse'ye transfer olan yıldız futbolcunun kulübüyle 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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