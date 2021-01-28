Taraftar ayağa kalktı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de kaçan goller sonucu taraftarlar sosyal medyada forvet kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılılar önceki gece saat 20.30'da GöztepeForvetİstiyor hashtagi ile başkan Mehmet Sepil'e seslendi. Göztepeliler'in başlattığı bu akım Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. 'GöztepeForvetİstiyor' hashtagi dünya gündeminde de kendine yer buldu. Göztepe taraftarı gönüllerinde yatan golcünün eski yıldızları Adis Jahovic olduğunu da sosyal medya üzerinden belirtti. Taraftarların büyük bir kısmı Jahovic'i yeniden Göztepe'de görmek istediklerine dair mesajlar yayınladı.

GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Şu an Antalyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Jahovic'in yeniden takıma kazandırılmasını isteyen taraftarlar, farklı paylaşımlarıyla gündeme oturdular. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in taraftara nasıl bir mesaj vereceği ise merak konusu oldu.



GÖKTUĞ, ERZURUM'DA

Göztepe'nin kalecisi Göktuğ Bakırbaş Erzurumspor'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi. Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.



TARİHE GEÇMİŞTİ

Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Krylya Sovetov takımında transfer olan Jahovic ilk senesinde 1. Lig'de 33 maça çıkıp 22 gol kaydetti. Göztepe o sezon Play-Off finalinde Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucu yenip 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Jahovic, 2017-2018 sezonunda Göztepe'de sezonun ilk yarısında forma giydi. 18 maçta 14 gol kaydetti.